DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman bitecek?
21 Mayıs 2025 tarihinde başlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar alınacak.