DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman bitecek?

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri - 1

21 Mayıs 2025 tarihinde başlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar alınacak.

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DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri - 2

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri - 3

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS 2025 başvuru tarihleri - 4

DGS BAŞVURU ÜCRETİ

DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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