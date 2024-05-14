DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının son tarihi merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvurusu ne zaman bitecek?

DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi - 1

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları devam ediyor. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...

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DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi - 2

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.


DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi - 3

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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