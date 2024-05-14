DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi
Dikey Geçiş Sınavı başvurularının son tarihi merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvurusu ne zaman bitecek?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları devam ediyor. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...