DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 DGS son başvuru tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları devam ediyor. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...