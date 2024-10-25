DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri başladı. 2 senelik ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen ve ilk tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yapacakları tercihlerle şansını deneyecek. DGS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabilecek. İşte, 2024 DGS ek tercih ekranı.

DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 1

2024 DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ek tercih işlemleri başladı. İlk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yeniden tercih yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercih nasıl yapılır?

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DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 2

2024 DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 3

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 4

Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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