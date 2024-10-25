DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri başladı. 2 senelik ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen ve ilk tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yapacakları tercihlerle şansını deneyecek. DGS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabilecek. İşte, 2024 DGS ek tercih ekranı.
2024 DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ek tercih işlemleri başladı. İlk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yeniden tercih yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercih nasıl yapılır?