DGS ek tercih ekranı 2024: DGS ek tercihler başladı (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

2024 DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ek tercih işlemleri başladı. İlk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yeniden tercih yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercih nasıl yapılır?