DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 DGS ek tercih tarihleri, ilk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercih sonuçları sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemleriyle şanslarını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?