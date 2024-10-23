DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. 2 senelik ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, ilk tercih sonuçlarının ardından şanslarını ek tercihlerle deneyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru sonrasında 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlanacak ve ek tercih dönemi başlayacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 DGS ek tercih tarihleri, ilk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercih sonuçları sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemleriyle şanslarını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?