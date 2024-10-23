DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. 2 senelik ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, ilk tercih sonuçlarının ardından şanslarını ek tercihlerle deneyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru sonrasında 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlanacak ve ek tercih dönemi başlayacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

2024 DGS ek tercih tarihleri, ilk tercih sonuçlarının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercih sonuçları sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemleriyle şanslarını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

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DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, geçtiğimiz yıl 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS ek tercih işlemlerinin de bu yıl ekim ayının sonlarına doğru ÖSYM üzerinden başlaması bekleniyor.

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

DGS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın DGS ek tercih taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

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