DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek tercihlerin başlamasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, 2024 DGS ek tercih işlemleri ne zaman?
2024 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapmıştı. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman?