DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

2024 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapmıştı. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman?