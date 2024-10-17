DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek tercihlerin başlamasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, 2024 DGS ek tercih işlemleri ne zaman?

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 1

2024 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapmıştı. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman?

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DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 2

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, geçtiğimiz yıl 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS ek tercih işlemlerinin de bu yıl ekim ayının sonlarına doğru ÖSYM üzerinden başlaması bekleniyor.

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 3

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 4

DGS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın DGS ek tercih taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

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