DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihler sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerle şansını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?
2024 DGS ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 4 yıllık lisans düzeyi için boş kontenjanlar açıklanacak ve adaylar ona göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?