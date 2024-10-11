DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?

2024 DGS ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 4 yıllık lisans düzeyi için boş kontenjanlar açıklanacak ve adaylar ona göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?