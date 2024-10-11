DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihler sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerle şansını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?

DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? - 1

2024 DGS ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 4 yıllık lisans düzeyi için boş kontenjanlar açıklanacak ve adaylar ona göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

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DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? - 2

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek tercih süreci başlatılmıştı.

DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? - 3

Buna göre; 2024 DGS ek tercih işlemlerinin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? - 4

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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