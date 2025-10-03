DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulaması 20 Temmuz günü yapıldı. Adaylar taban puanlarına göre tercih işlemlerini yaparak sonuçlarını da öğrendi. DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. İlk tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlıyor. 2025 DGS ek tercihler için tarih açıklaması bekleniyor...

DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman? - 1

DGS ek tercih işlemleri, kılavuzun yayımlanması ile ÖSYM üzerinden alınmaya başlayacak. 2025 Dikey Geçiş Sınav sonuçları 14 Ağustos günü açıklanmış, tercihler ise 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Ön lisans bölümlerinden lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ancak yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman? - 2

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla ek terci işlemleri başlayacak.

2024 DGS için tercihler 18-24 Eylül tarihlerinde alınmış, sonuçları da 27 Eylül'de açıklanmıştı. Söz konusu dönem için ek tercihler 25-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı ikinci haftasında başlıyor olması gerekiyor.

DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman? - 3

Öte yandan 2023 yılında tercihler 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaydı. Sonuçlar 11 Eylül'de açıklandı. Ek yerleştirmeler için başvuru süreci ise 29 Eylül - 4 Ekim arasında tamamlandı.

DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman? - 4

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI (SAYISAL VERİLER)

2025 DGS ile; örgün, uzaktan ve açıköğretim alanlarından toplam 103.076 aday tercih yaptı. 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634 aday yerleşti. 19 bin 089 boş kontenjan kaldı.

Adayların tercih yapabileceği 7 bin 288 program yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER