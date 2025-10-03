DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulaması 20 Temmuz günü yapıldı. Adaylar taban puanlarına göre tercih işlemlerini yaparak sonuçlarını da öğrendi. DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. İlk tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlıyor. 2025 DGS ek tercihler için tarih açıklaması bekleniyor...
DGS ek tercih işlemleri, kılavuzun yayımlanması ile ÖSYM üzerinden alınmaya başlayacak. 2025 Dikey Geçiş Sınav sonuçları 14 Ağustos günü açıklanmış, tercihler ise 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Ön lisans bölümlerinden lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ancak yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?