DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi ek tercih sürecine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre istediği programa yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile yeniden şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayımlanacak?

DGS’de ek tercihler, ilk tercihler sonunda boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylardan açılan yerlere yapılacak. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak ek tercih kılavuzunu inceleyerek tercih yapabilecek. Gözler ise şimdi ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. İşte DGS ek tercih dönemi için beklenen tarih.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih takvimi ilk tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. 2024 yılında DGS ek tercihleri eylül ayının ikinci haftasında başlamıştı.

2025 DGS ek tercihlerinin eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla netleşecek.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adaylara yönelik bilgilendirmede bulunacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

