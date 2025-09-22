DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adaylara yönelik bilgilendirmede bulunacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecek.