DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ Mİ?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak en geç kasım ayında ek tercih sürecine ilişkin ayrıntıların duyurulması bekleniyor.