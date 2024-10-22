DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarının ilanının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanması ardından sürecin ayrıntıları belli olacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

DGS ek tercih sürecini merak eden adayların gözü kılavuzda. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri, taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları gibi ayrıntılar belli olacak.

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DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ Mİ?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak en geç kasım ayında ek tercih sürecine ilişkin ayrıntıların duyurulması bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı.

DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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