DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarının ilanının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanması ardından sürecin ayrıntıları belli olacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS ek tercih sürecini merak eden adayların gözü kılavuzda. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri, taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları gibi ayrıntılar belli olacak.