DGS ek tercih sonuçları sorgulama 2025 (sonuc.osym.gov.tr) DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
DGS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 7-14 Ekim tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM’ye bildirdi. DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için kayıt maratonu başlayacak. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri dikkate alınmayacak. DGS ek yerleştirme sonuçları, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için adaylar sık sık ÖSYM’nin resmi internet sitesini kontrol ediyor. Merkezi yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 89 olmuştu. Bu kontenjanlara ek olarak kazanıldığı halde kayıt yaptırılmayan bölümler eklendi ve tercih kılavuzu hazırlandı. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve normal örgün eğitim öğrencileri DGS ek yerleştirmelerde birlikte 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmeyi hedefliyor. Peki DGS ek tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…