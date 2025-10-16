DGS ek tercih sonuçları sorgulama 2025 (sonuc.osym.gov.tr) DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için adaylar sık sık ÖSYM’nin resmi internet sitesini kontrol ediyor. Merkezi yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 89 olmuştu. Bu kontenjanlara ek olarak kazanıldığı halde kayıt yaptırılmayan bölümler eklendi ve tercih kılavuzu hazırlandı. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve normal örgün eğitim öğrencileri DGS ek yerleştirmelerde birlikte 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmeyi hedefliyor. Peki DGS ek tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…