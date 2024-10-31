DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası, ek tercih işlemlerinin bugün sona erecek olmasının ardından araştırılmaya başladı. 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunan adaylar, ÖSYM duyurusu sonrasında tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?