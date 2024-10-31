DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar için ek tercih dönemi bugün sona erecek. Gözler ise 2024 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası, ek tercih işlemlerinin bugün sona erecek olmasının ardından araştırılmaya başladı. 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunan adaylar, ÖSYM duyurusu sonrasında tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlanacak ve gözler ek tercih sonuçlarına çevrilecek.

DGS ek tercih sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

DGS EK TERCİH TAKVİMİ

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

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