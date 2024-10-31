DGS ek tercih sonuçları tarihi: 2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar için ek tercih dönemi bugün sona erecek. Gözler ise 2024 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası, ek tercih işlemlerinin bugün sona erecek olmasının ardından araştırılmaya başladı. 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunan adaylar, ÖSYM duyurusu sonrasında tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?