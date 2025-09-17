DGS ek tercih sürecinde son durum: Gözler DGS ek tercih takviminde
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih döneminin tamamlanmasının ardından ek tercih tarihleri gündeme geldi. İlk yerleştirmede her hangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, belirlenen tarihlerde DGS ek tercih başvurusunda bulunabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri için geri sayım devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.