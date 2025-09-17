DGS ek tercih sürecinde son durum: Gözler DGS ek tercih takviminde

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih döneminin tamamlanmasının ardından ek tercih tarihleri gündeme geldi. İlk yerleştirmede her hangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, belirlenen tarihlerde DGS ek tercih başvurusunda bulunabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri için geri sayım devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

DGS KAYITLARI İÇİN BUGÜN SON GÜN

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ardından üniversite kayıtlarını 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar 11-15 Eylül’de yapılırken, şahsen başvurular için son gün 17 Eylül olarak belirlendi. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek.

DGS EK TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da ek tercih sürecinin üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Ek tercihlerin Eylül ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor.

SÜRECİN AYRINTILARI KILAVUZLA BELLİ OLACAK

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları listesini duyurdu. Yayınlanan listeye göre boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşti. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.

