DGS ek tercih sürecinde son durum: Gözler DGS ek tercih takviminde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri için geri sayım devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.