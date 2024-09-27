DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 7 Ekim'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların ilanı ardından ek tercihler başlayacak.