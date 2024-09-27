DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih takvimi için ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı tercih süreci tamamlandı. Şimdi gözler ek terci takviminde.