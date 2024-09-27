DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih takvimi için ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı tercih süreci tamamlandı. Şimdi gözler ek terci takviminde.

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DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 7 Ekim'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların ilanı ardından ek tercihler başlayacak.

DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

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