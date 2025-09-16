DGK ek tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar ile taban puanlar açıklandı mı?

DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuzda ilgili bölümlerin puanları, kontenjanları, özel ve genel şartları yer alacak. DGS üniversite kayıt işlemleri elektronik veya bizzat gerçekleştirebiliyor. Elektronik kayıt işlemleri 15 Eylül’de tamamlanacak bizzat kayıtlar ise 17 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler ise ek tercihlerde, yerleşmek istedikleri üniversitelerin taban puanlarına odaklandı. Merkezi yerleştirme için toplam 103 bine yakın aday tercih yaparken boş kalan kontenjan sayısı 19 bin oldu. Peki DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, tercih işlemlerine ilişkin son durum…