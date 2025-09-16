DGK ek tercih kılavuzu 2025 | ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar ile taban puanlar açıklandı mı?
DGS ek tercih kılavuzu, taban puanlar ve boş kontenjanlar için gözler ÖSYM’ye çevrildi. DGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan adaylar ek tercihleri beklemeye başladı. Ek tercih işlemleri, ösym.ais.gov.tr adresinden tercih ücretinin yatırılmasıyla gerçekleştirilecek. DGS ek tercih ücreti, anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin e-Ödemeler bölümünden yatırılabilecek. DGS üniversite kayıt işlemleri 17 Eylül’de tamamlanacak. Kayıtlarda sona girilmesiyle birlikte adaylar yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 2025 DGS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte, DGS tercih tarihlerine ilişkin son durum…
DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuzda ilgili bölümlerin puanları, kontenjanları, özel ve genel şartları yer alacak. DGS üniversite kayıt işlemleri elektronik veya bizzat gerçekleştirebiliyor. Elektronik kayıt işlemleri 15 Eylül’de tamamlanacak bizzat kayıtlar ise 17 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler ise ek tercihlerde, yerleşmek istedikleri üniversitelerin taban puanlarına odaklandı. Merkezi yerleştirme için toplam 103 bine yakın aday tercih yaparken boş kalan kontenjan sayısı 19 bin oldu. Peki DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, tercih işlemlerine ilişkin son durum…