DGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
DGS ek tercih sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday Dikey Geçiş Sınavı’na katılmıştı. Merkezi yerleştirmenin ardından ek tercih işlemleri 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için kayıt maratonu başlayacak. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri dikkate alınmayacak. DGS ek yerleştirme sonuçları, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için adaylar sık sık ÖSYM’nin resmi internet sitesini kontrol ediyor. Merkezi yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 89 olmuştu. Bu kontenjanlara ek olarak kazanıldığı halde kayıt yaptırılmayan bölümler eklendi ve tercih kılavuzu hazırlandı. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve normal örgün eğitim öğrencileri DGS ek yerleştirmelerde birlikte 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmeyi hedefliyor. Peki DGS ek tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…