DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, 27 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarının ardından sorgulanıyor. DGS tercihlerine göre bir programa katılmaya hak kazanamayan adaylar, ek tercih işlemleriyle şansını bir kez daha deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 1

2024 DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'den gelecek olan duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS yerleştirme sonuçlarının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar bir kez daha tercih yapacak. DGS ek tercihleriyle birlikte adaylar istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 2

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı.

Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu) - 3

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER