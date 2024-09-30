DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, 27 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarının ardından sorgulanıyor. DGS tercihlerine göre bir programa katılmaya hak kazanamayan adaylar, ek tercih işlemleriyle şansını bir kez daha deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
2024 DGS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'den gelecek olan duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS yerleştirme sonuçlarının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar bir kez daha tercih yapacak. DGS ek tercihleriyle birlikte adaylar istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. Peki, 2024 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?