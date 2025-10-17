DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. DGS ek yerleştirmede tercih yapan aday sayısı 17 bin 593 olurken yerleştirilen aday sayısı ise 5 bin 482 oldu. Ek yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 800 olarak dikkat çekti. DGS ek tercih sonuçları, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. DGS ek tercih sonuçları adaylara ayrıca bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinerek sorgulama ekranına ulaşabilirler. Ek tercihlerle yerleştirilen adaylar 22-30 Ekim tarihleri arasında kayıt yapabilecek.