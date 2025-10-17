DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. DGS ek yerleştirmede tercih yapan aday sayısı 17 bin 593 olurken yerleştirilen aday sayısı ise 5 bin 482 oldu. Ek yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 800 olarak dikkat çekti. DGS ek tercih sonuçları, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı.  DGS ek tercih sonuçları adaylara ayrıca bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinerek sorgulama ekranına ulaşabilirler.  Ek tercihlerle yerleştirilen adaylar 22-30 Ekim tarihleri arasında kayıt yapabilecek. 

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. " ifadeleri kullanıldı. 

DGS EK TERCİH KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS ek tercih sonuçlarıyla birlikte sayısal verilerde belli oldu. DGS ek yerleştirmede toplam 17 bin 593 aday tercih yaparken yerleştirilen aday sayısı 5 bin 482 oldu. Toplam kontenjan ek yerleştirmeler için 25 bin 282 olurken 19 bin 800 kontenjan boş kaldı.

