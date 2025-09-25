DGS ek yerleştirme tarihleri 2025: ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2025 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Tercihlerin ardından ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre; 103.076 aday tercih yaptı. Örgün, uxzaktan ve açıköğretim olmak üzere tamamına toplam yerleştirme 56.634 oldu. Boş kalan kontenjan ise 19.089 olarak duyuruldu.



7 bin 254 programın bulunduğu örgün eğitimde 5.710 boş kontenjan bulunuyor.