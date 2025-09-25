DGS ek yerleştirme tarihleri 2025: ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025, ÖSYM tarafından 20 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavla adaylar, ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayabiliyor. Adaylar DGS ile geçiş yapabilmek için 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Ancak yerleşemeyenler için ek tercih şansı bulunuyor. 2025 DGS ek yerleştirme başvuru takvimi için gözler ÖSYM'de.
DGS ek tercih işlemleri için ÖSYM'den kılavuz duyurusu gelecek. İlk yerleştirme ardından boş kalan kontenjanlar ve taban puanların yer aldığı ek tercih kılavuzu ile beraber süreç başlayacak. 2024 yılında DGS ek yerleştirmeler 25 - 31 Ekim günleri arasında olmuştu. Peki, DGS için ek tercihler ne zaman?