DGS ek yerleştirme tarihleri 2025: ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025, ÖSYM tarafından 20 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavla adaylar, ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayabiliyor. Adaylar DGS ile geçiş yapabilmek için 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Ancak yerleşemeyenler için ek tercih şansı bulunuyor. 2025 DGS ek yerleştirme başvuru takvimi için gözler ÖSYM'de.

DGS ek tercih işlemleri için ÖSYM'den kılavuz duyurusu gelecek. İlk yerleştirme ardından boş kalan kontenjanlar ve taban puanların yer aldığı ek tercih kılavuzu ile beraber süreç başlayacak. 2024 yılında DGS ek yerleştirmeler 25 - 31 Ekim günleri arasında olmuştu. Peki, DGS için ek tercihler ne zaman?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 DGS ek tercihler için ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor. 20 Haziran'da uygulanan DGS'nin tercihleri de 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Ancak ilk tercihlerde yerleşemeyen adayların için ek tercih süreci bulunuyor. DGS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'den tarih duyurusu gelmedi.

2024 yılında DGS tercihleri 18-24 Eylül günleri arasında alınmıştı. Ek tercihleri de 25-31 Ekim 2024 aralığında gerçekleşmişti.

Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek tercih aşamasının en geç Ekim ayı başında başlıyor olması gerekiyor. Kılavuzun yayımlanması ile süreç başlamış olacak.

2025 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Tercihlerin ardından ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre; 103.076 aday tercih yaptı. Örgün, uxzaktan ve açıköğretim olmak üzere tamamına toplam yerleştirme 56.634 oldu. Boş kalan kontenjan ise 19.089 olarak duyuruldu.

7 bin 254 programın bulunduğu örgün eğitimde 5.710 boş kontenjan bulunuyor.

EK TERCİHLERDE 30 TERCİH YAPILACAK

DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek
yerleştirmede tercih yapamaz.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye
girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.

Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabiliyor.

