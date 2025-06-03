DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı
Önlisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihleri merak ediliyor. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında tamamlanan DGS başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 2025 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltebilmek için DGS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuruların başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS geç başvuruları için tarih belli oldu.