DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı

Önlisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihleri merak ediliyor. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında tamamlanan DGS başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 2025 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı - 1

2025 DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltebilmek için DGS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuruların başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS geç başvuruları için tarih belli oldu.

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DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı - 2

2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu takvime göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri yalnızca bir gün sürecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı - 3

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS geç başvuru hakkı, normal başvuru süresini kaçıran ancak sınava katılmak isteyen tüm adaylar için bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, sınava dair tüm haklardan eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak geç başvurular sadece belirlenen gün içinde ve saat 23:59’a kadar yapılabiliyor.

DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı - 4

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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