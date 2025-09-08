DGS kayıt sürecine ilişkin açıklama: DGS Üniversite E-Kayıt tarihleri belli oldu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt süreci gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerini hangi tarihlerde yapacakları netleşti.