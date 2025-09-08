DGS kayıt sürecine ilişkin açıklama: DGS Üniversite E-Kayıt tarihleri belli oldu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt tarihleri netleşti. Adaylar, belirlenen tarihlerde e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt süreci gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerini hangi tarihlerde yapacakları netleşti.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA ÜNİVERSİTE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılaca.

DGS E-KAYIT TAKVİMİ

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

