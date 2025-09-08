DGS kayıt sürecine ilişkin açıklama: DGS Üniversite E-Kayıt tarihleri belli oldu
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt tarihleri netleşti. Adaylar, belirlenen tarihlerde e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt süreci gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerini hangi tarihlerde yapacakları netleşti.