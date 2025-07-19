DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişinin, lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?