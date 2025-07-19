DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi)
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Her yıl binlerce adayın ter döktüğü DGS'nin bu yılki sınav tarihi, sınav süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar, sınav öncesinde adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte 2025 DGS sınavına dair güncel bilgiler.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişinin, lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?