DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi)

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Her yıl binlerce adayın ter döktüğü DGS'nin bu yılki sınav tarihi, sınav süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar, sınav öncesinde adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte 2025 DGS sınavına dair güncel bilgiler.

DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi) - 1

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişinin, lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi) - 2

2025 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 DGS sınav tarihi ve süresi) - 3

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

20 Temmuz'da gerçekleştirilecek DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

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