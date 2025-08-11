DGS sınav sonuç haftasına girildi: DGS 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 12 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS SONUCU GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM resmi sonuç sorgulama sitesine Girin

Bilgisayar veya mobil cihazınızdan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Alternatif olarak ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını (iOS veya Android) kullanabilirsiniz.

Sonuç ekranına erişebilmek için T.C. kimlik numaranızı eksiksiz yazın.


Sınava başvururken kullandığınız ÖSYM Aday Şifresi’ni girmeniz gerekir.

Şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet üzerinden yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra "DGS 2025 Sonuç Belgesi" bağlantısına tıklayın. Karşınıza puan türleriniz (SAY, SÖZ, EA), başarı sıralamanız ve testlerde doğru-yanlış sayılarınız gelir.

Resmî işlemlerde kullanmak üzere PDF formatında bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz.

SINAVIN YAPILDIĞI YIL GEÇERLİ

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı sadece sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

Yani 2025’te girdiğiniz DGS puanı, yalnızca 2025 DGS tercih ve yerleştirme döneminde kullanılabilir. Ertesi yıl yapılacak DGS’de tercih yapabilmek için yeniden sınava girmeniz gerekir.

