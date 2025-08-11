DGS sınav sonuç haftasına girildi: DGS 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 12 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.



Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.