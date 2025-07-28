DGS sınav sonuçları 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Önlisans mezunlarının dört yıllık bölümlere geçiş yapabilmek için katıldığı 2025 DGS sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Adaylar, “2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak olan duyuruya çevrildi. On binlerce ön lisans mezunu öğrencinin katılım sağladığı DGS sınavı, öğrencilere 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine taşımalarına yardımcı olacak. Öğrenciler DGS sınavından aldıkları puanların ardından 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?