DGS sınav takvimi 2025: DGS ne zaman, hangi gün yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), her yıl ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2025 yılı DGS sınavı ise adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adaylar bir yandan da sınav saati ve süresi hakkında bilgi topluyor. Peki, 2025 DGS ne zaman yapılacak? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 DGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava artık sayılı gün kala son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmeye çalışacak. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman yapılacak?