DGS sınav takvimi 2025: DGS ne zaman, hangi gün yapılacak?

2025 DGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava artık sayılı gün kala son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmeye çalışacak. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman yapılacak?