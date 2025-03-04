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DGS sınav takvimi 2025 ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci merak konusu. Adaylar iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini dört yıllık lisans eğitimi ile tamamlayabiliyor. 2025 yılı DGS başvuruları 21 Mayıs günü başlıyor. Adaylar sınava ise temmuz ayında katılacak. Bu seneki DGS sınavı ne zaman?

DGS sınav takvimi 2025 ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri - 1

DGS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri adaylarla paylaşıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için başvurular 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, 2025 DGS takvimi...

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DGS sınav takvimi 2025 ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri - 2

2025 DGS NE ZAMAN?

Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Geç başvurular 13 Haziran günü saat 23:59'a kadar tamamlanacak. Sınava dair giriş belgesinin ise sınavdan yaklaşık bir hafta öncesine kadar yayımlanması bekleniyor.

DGS sınav takvimi 2025 ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri - 3

DGS sınavı 20 Temmuz'da ülke genelinde uygulanacak ve ardından sınav sonuçları da 14 Ağustos'ta yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. 

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