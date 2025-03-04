DGS sınav takvimi 2025 ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri

2025 DGS NE ZAMAN?

Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Geç başvurular 13 Haziran günü saat 23:59'a kadar tamamlanacak. Sınava dair giriş belgesinin ise sınavdan yaklaşık bir hafta öncesine kadar yayımlanması bekleniyor.