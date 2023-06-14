DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. 16 Haziran'da alınacak olan DGS geç başvuruları öncesinde, sınav giriş yerleri gündeme geldi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden görüntülenecek olan DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama) - 1

2023 DGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı öncesinde, sınava girecek olan öğrenciler sınav yerlerinin açıkalnmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama) - 2

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınav giriş yerleri için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin temmuz ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama) - 3

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama) - 4

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 DGS geç başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; DGS geç başvuruları 16 Haziran'da sabah saatlerinde başlayıp, akşam saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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