DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 DGS AİS sınav yerleri sorgulama)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. 16 Haziran'da alınacak olan DGS geç başvuruları öncesinde, sınav giriş yerleri gündeme geldi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden görüntülenecek olan DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 DGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı öncesinde, sınava girecek olan öğrenciler sınav yerlerinin açıkalnmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?