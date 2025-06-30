DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama 2025

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav yeri ve salon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. ÖSYM, genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce – bu yıl için 10 Temmuz 2025 civarı – sınav giriş belgelerini erişime açıyor.



