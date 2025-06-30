DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama 2025
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025, ÖSYM tarafından 20 Temmuz Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek. Sınav yerleri ve salon numaraları içeren sınav giriş belgeleri ise her yıl olduğu gibi Aday İşlemleri Sistemi (AIS)’nde erişime açılacak. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 oturumuna günler kala gözler sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan adayların sınav tarihinde (20 Temmuz 2025) sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi nasıl edinilir?