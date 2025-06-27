DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.