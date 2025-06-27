DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde

DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için giriş belgelerine kilitlenmiş durumda. ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Ancak, sınav yerleri ve salon numaralarının yer aldığı “sınav giriş belgeleri” henüz erişime açılmış değil.

DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde - 1

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.

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DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde - 2

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.


DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde - 3

Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.


DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde - 4

Bu kapsamda, sınav salonu, bina ve ilçe gibi kritik detayları öğrenmek için gözler 10 Temmuz’a çevrilmiş durumda. Adayların belge yayınlanır yayınlanmaz sisteme giriş yapmaları öneriliyor.

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