DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgileri için gözler DGS sınav giriş belgesinde
DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için giriş belgelerine kilitlenmiş durumda. ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Ancak, sınav yerleri ve salon numaralarının yer aldığı “sınav giriş belgeleri” henüz erişime açılmış değil.
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.