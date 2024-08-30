DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçlarında son durum

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.



Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.