DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları bugün (14 Ağustos) açıklanıyor. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da tamamlandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık zaman dilimi geçerken adaylar ise sonuç ekranına odaklandı. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzunda adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler. Peki DGS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2025 DGS sınav sonucu görüntüleme sayfası...