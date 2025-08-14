DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS’ye katılan binlerce aday ÖSYM’den yapılacak sonuç açıklanamasına kilitlendi. Özellikle açıköğretim ve meslek yüksekokulları eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce aday 20 Temmuz’da organize edilen sınava katılmıştı. DGS sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ayrıca bildirilmeyecek. DGS sınav sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, aday şifresiyle birlikte görüntüleme ekranına ulaşabilecek. DGS sonuç ekranında adayların eşit ağırlık, sayısal, sözel puanları, başarı sıralamaları ve ilgili oturumdan elde ettikleri puanlar yer alacak. Peki DGS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, DGS sonuçları sorgulama ekranı…

DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları bugün (14 Ağustos)  açıklanıyor. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da tamamlandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık zaman dilimi geçerken adaylar ise sonuç ekranına odaklandı. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzunda adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler. Peki DGS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2025 DGS sınav sonucu görüntüleme sayfası...

DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. DGS sınav sonuçları erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

DGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.

DGS SONUÇ SORGULA 2025: ÖSYM DGS sınav sonuçları erişime açıldı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

