DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı DGS sınavının ardından en çok merak edilen konulardan biri, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru, adayların tercih sürecine yön vermesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuç takvimine göre ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 1

2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi sonrasında sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulacak tarih.

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DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 2

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan önemli bir sınav olma özelliği taşıyor. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 3

DGS 2025 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 4

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların tercih sürecini başlatacak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre devlet ya da vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.

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