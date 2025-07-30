DGS sonuç sorgulama 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı DGS sınavının ardından en çok merak edilen konulardan biri, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru, adayların tercih sürecine yön vermesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuç takvimine göre ne zaman açıklanacak?
2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi sonrasında sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulacak tarih.