DGS sonuç tarihi 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları için geri sayım

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giren binlerce aday, sınavın ardından gözünü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sonrası en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli mi?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite eğitimlerini iki yıllık ön lisans düzeyinden dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 20 Temmuz'da tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi, sonuçların hemen ardından duyurulacak. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış, tercihleri 18-24 Eylül'de alınmıştı. Yerleştirme sonuçları da 27 Eylül'de açıklandı.

Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS tercihlerinin de sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra başlası bekleniyor.

