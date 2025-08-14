DGS sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce adayın merakla beklediği DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklandı. DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da düzenlenmişti. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sonuçların ardından gözler tercih maratonuna çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler.