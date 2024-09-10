DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek. 2024 DGS sınavı sonrasında, öğrenciler gözlerini tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. İşte, 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2024 DGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün itibarıyla sorgunabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 2

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.


Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 3

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 4

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER