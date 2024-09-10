DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 DGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün itibarıyla sorgunabilecek.