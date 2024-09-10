DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek. 2024 DGS sınavı sonrasında, öğrenciler gözlerini tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. İşte, 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2024 DGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün itibarıyla sorgunabilecek.