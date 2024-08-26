DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı)
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. 30 Haziran'da tamamlanan DGS sınavıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanması beklenen DGS sonuçları, değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri güncellemesi için ertelenmişti. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?