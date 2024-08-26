DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. 30 Haziran'da tamamlanan DGS sınavıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı) - 1

2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanması beklenen DGS sonuçları, değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri güncellemesi için ertelenmişti. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı) - 2

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu fakat sonuçlar açıklanmadı.

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı) - 3

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ SÜRÜYOR

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı) - 4

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı) - 5

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.


Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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