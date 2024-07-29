DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2024 DGS) sonuçlar için geri sayım devam ederken, adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Önlisans mezunlarının, üniversite eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için girdiği DGS'de başarı sağlayan adaylar, tercih sürecine dahil olacaklar. Öte yandan ÖSYM, DGS takvimi ile ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte, 2024 DGS sınav sonuç tarihinde son durum...