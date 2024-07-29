DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2024 DGS) sonuçlar için geri sayım devam ederken, adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları - 1

Önlisans mezunlarının, üniversite eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için girdiği DGS'de başarı sağlayan adaylar, tercih sürecine dahil olacaklar. Öte yandan ÖSYM, DGS takvimi ile ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte, 2024 DGS sınav sonuç tarihinde son durum...

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları - 2

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları - 3

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları - 4

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

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