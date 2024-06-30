DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS soru ve cevapları erişime açıldı
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün tamamlandı. DGS sınavının tamamlanmasının ardından ise sınava katılım sağlayan ve soru ve cevaplarını test etmek isteyen adaylar için DGS soru ve cevapları erişime açıldı. Adaylar, DGS soru ve cevaplarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS sınavının tamamlanmasının ardından tüm gözler soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?