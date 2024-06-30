DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS soru ve cevapları erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün tamamlandı. DGS sınavının tamamlanmasının ardından ise sınava katılım sağlayan ve soru ve cevaplarını test etmek isteyen adaylar için DGS soru ve cevapları erişime açıldı. Adaylar, DGS soru ve cevaplarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS soru ve cevapları erişime açıldı - 1

2024 DGS sınavının tamamlanmasının ardından tüm gözler soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS soru ve cevapları erişime açıldı - 2

DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS soru ve cevapları erişime açıldı - 3

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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