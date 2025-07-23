DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sürecini tamamlayan ön lisans mezunları ve öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday, “DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, resmi takvimi üzerinden 2025 DGS sonuç tarihini duyurdu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi belli oldu - 1

2025 DGS sonuç tarihi, 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavının sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi belli oldu - 2

DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi belli oldu - 3

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların doğru ve cevap sayıları hesaplandıktan sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.

2025-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2025-DGS’de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir. İşte, ön lisans puanı hesaplama:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek.

Böylelikle 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak.

Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS’de ilgili
ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak

DAHA FAZLA GÖSTER