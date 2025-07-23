DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sürecini tamamlayan ön lisans mezunları ve öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday, “DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, resmi takvimi üzerinden 2025 DGS sonuç tarihini duyurdu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS sonuç tarihi, 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavının sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...