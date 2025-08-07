DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DGS sonuç tarihi belli oldu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite eğitimlerini iki yıllık ön lisans düzeyinden dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 20 Temmuz'da tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?