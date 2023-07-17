DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu o tarihte belli olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Temmuz Pazar günü düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu o tarihte belli olacak - 1

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla sona erdi. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu o tarihte belli olacak - 2

DGS SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu o tarihte belli olacak - 3

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.

DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.

2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER