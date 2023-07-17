DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu o tarihte belli olacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Temmuz Pazar günü düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanır?
İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla sona erdi. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...