DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 2023 DGS oturumu için 464 bin 281 adayın başvurusu alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sınavın tamamlanması ile tüm gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları bekleniyor. Sonuçların ilanı ile DGS tercih süreci gündeme gelecek. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına dair son gelişmeler...

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DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor - 3

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?


Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir.

ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir.

ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden girişyapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir.



DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor - 4

Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir.

ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

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