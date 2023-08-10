DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bekleniyor
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 2023 DGS oturumu için 464 bin 281 adayın başvurusu alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sınavın tamamlanması ile tüm gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları bekleniyor. Sonuçların ilanı ile DGS tercih süreci gündeme gelecek. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına dair son gelişmeler...