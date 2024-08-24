DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen önlisans mezunlarının katılımı ile gerçekleşen sınav 30 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanması planlanan sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav açıklama takviminde belirtilen tarihte erişime açılmayan 2024 DGS sonuçları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor. İşte, DGS sonuçlarına dair en son gelişmeler...