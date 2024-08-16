DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç sayfasında

2024 DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, gözler bir yandan da ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan DGS sonuçları için yeni tarih merak ediliyor. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?