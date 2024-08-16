DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç sayfasında
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da tamamlanan DGS sınavı sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sınavı açıklanmadı ve adaylar açıklanacağı yeni tarihi merak ediyor. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, gözler bir yandan da ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan DGS sonuçları için yeni tarih merak ediliyor. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?