DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorgulamalar başladı. İki yıllık üniversite önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitim seviyesine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı 2024 DGS sınavı sonrasında, sonuçların açıklanması için gözler sonuç sayfasına çevrildi. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?