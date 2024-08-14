DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

2024 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorgulamalar başladı. İki yıllık üniversite önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitim seviyesine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı 2024 DGS sınavı sonrasında, sonuçların açıklanması için gözler sonuç sayfasına çevrildi. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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