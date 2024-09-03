DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 Eylül'de eğitim bilgilerini kontrol sürecinin tamamlanmasıyla birlikte DGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu fakat ÖSYM tarafından sonuç duyurusu henüz yapılmadı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim seviyelerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen üniversite önlisans mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimini inceleyen adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?