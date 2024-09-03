DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 Eylül'de eğitim bilgilerini kontrol sürecinin tamamlanmasıyla birlikte DGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu fakat ÖSYM tarafından sonuç duyurusu henüz yapılmadı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim seviyelerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen üniversite önlisans mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimini inceleyen adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu fakat sonuçlar açıklanmadı.

DGS sınav sonuçlarının  eylül ayı ortalarında açıklanacağı öngörülüyor.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ SONA ERDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyordu.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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