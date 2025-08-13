DGS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr | 2025 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM)
DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen meslek yüksekokulu ve açıköğretim öğrencileri, DGS sınavına yoğun ilgi gösterdi. DGS sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla sorgulama yapabilecek. ÖSYM tarafından duyurulan takvimle birlikte DGS sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. DGS sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak. Peki DGS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS sonuçları sorgulama ekranı…
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da tamamlandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık zaman dilimi geçerken adaylar ise sonuç ekranına odaklandı. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzunda adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler. Peki DGS sonuçları 2025 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS sınav sonuçları tarihi…