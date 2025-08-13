DGS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr | 2025 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM)

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da tamamlandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık zaman dilimi geçerken adaylar ise sonuç ekranına odaklandı. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzunda adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler. Peki DGS sonuçları 2025 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS sınav sonuçları tarihi…