DGS sonuçlarının ardından tercih kılavuzu adayların gündeminde
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde DGS tercihleri yer almaya başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor.
2025 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmek için DGS sınavına katılım sağlayan ve puanlarını görüntüleyen adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayacak.