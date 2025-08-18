DGS sonuçlarının ardından tercih kılavuzu adayların gündeminde

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 DGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih süreci için ÖSYM’nin resmi duyurusu takip edilecek. Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlıyor.



Bu kapsamda tercihlerin Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.