DGS sonuçlarının ardından tercih kılavuzu adayların gündeminde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde DGS tercihleri yer almaya başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor.

2025 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmek için DGS sınavına katılım sağlayan ve puanlarını görüntüleyen adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayacak.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 DGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih süreci için ÖSYM’nin resmi duyurusu takip edilecek. Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlıyor.

Bu kapsamda tercihlerin Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

