DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri?

DGS taban puanları, bugün düzenlenen merkezi sınavla geçiş yapma hazırlığı içerisinde olan adaylar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz 2024 yılında düzenlenen sınavlarda 125 bin 442 aday tercih yapmış ve yerleşen aday sayısı 61 bin 90 olmuştu. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ise geçiş yapabilecekleri üniversite ve bölümleri şimdiden araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak ve ardından tercih maratonu yapılacak. Peki DGS taban puanları ve kontenjanları 2025 açıklandı mı? İşte, son yapılan yerleştirmelerde en düşük puanlar…

DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? - 1

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde açık veya uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci DGS sınavı ile birlikte 4 yıllık örgün lisans programlarına geçiş yapmayı hedefliyor. Binlerce aday 20 Temmuz’da düzenlenen sınava katılırken gözler üniversite taban puanlarına ve kontenjanlarına çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler duyuruluyor. Taban puan, en düşük alım yapılan puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda geçiş yapabilecekleri bölümleri öğrenecek. Peki DGS taban puanları 2025 belli oldu mu? İşte, taban puanlara ilişkin son durum…

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DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? - 2

DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz’da düzenlendi. 2025 yılı DGS taban puanları, bu yıl yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Dolayısıyla adaylar, bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak.

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14 Ağustos’ta açıklanacak DGS sınav sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından 2025 - DGS tercih kılavuzu yer alacak.

Tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri bölümler, üniversiteler, kontenjanlar, taban puanlar ve ilgili bölümün özel şartları yer alacak.

DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? - 3

2024 YILINDA 61 BİN ADAY GEÇİŞ YAPTI

2024 yılında düzenlenen sınavın ardından toplam 125 bin 442 aday geçiş için tercih yaptı. ÖSYM tarafından açıklanan kontenjan 78 bin 620 olurken toplam 61 bin 90 aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjan sayısı ise 17 bin 530 oldu. 

DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? - 4

DGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

DGS sınav sonuçları için beklenen takvim belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç ekranında adayların testinin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru-yanlış cevap sayısı, ön lisans başarı puanı ve DGS yerleştirme puanları yer alacak.

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