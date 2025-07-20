DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri?
DGS taban puanları, bugün düzenlenen merkezi sınavla geçiş yapma hazırlığı içerisinde olan adaylar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz 2024 yılında düzenlenen sınavlarda 125 bin 442 aday tercih yapmış ve yerleşen aday sayısı 61 bin 90 olmuştu. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ise geçiş yapabilecekleri üniversite ve bölümleri şimdiden araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak ve ardından tercih maratonu yapılacak. Peki DGS taban puanları ve kontenjanları 2025 açıklandı mı? İşte, son yapılan yerleştirmelerde en düşük puanlar…
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde açık veya uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci DGS sınavı ile birlikte 4 yıllık örgün lisans programlarına geçiş yapmayı hedefliyor. Binlerce aday 20 Temmuz’da düzenlenen sınava katılırken gözler üniversite taban puanlarına ve kontenjanlarına çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler duyuruluyor. Taban puan, en düşük alım yapılan puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda geçiş yapabilecekleri bölümleri öğrenecek. Peki DGS taban puanları 2025 belli oldu mu? İşte, taban puanlara ilişkin son durum…