DGS taban puanları 2025 ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri?

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde açık veya uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci DGS sınavı ile birlikte 4 yıllık örgün lisans programlarına geçiş yapmayı hedefliyor. Binlerce aday 20 Temmuz’da düzenlenen sınava katılırken gözler üniversite taban puanlarına ve kontenjanlarına çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler duyuruluyor. Taban puan, en düşük alım yapılan puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda geçiş yapabilecekleri bölümleri öğrenecek. Peki DGS taban puanları 2025 belli oldu mu? İşte, taban puanlara ilişkin son durum…