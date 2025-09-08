DGS taban puanları ve boş kontenjanlar 2025: ÖSYM DGS üniversite ek tercihler ne zaman?
DGS taban puanları ve boş kontenjanlar, yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte yerleşemeyen adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercihlerini 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında tamamlamıştı. Herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan adaylar ise ek tercih takvimini gündemine aldı. Üniversite kayıtları 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki DGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları ve boş kalan kontenjanlara ilişkin bilgiler…
ÖSYM tarafından DGS yerleştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. Yerleştirme yapılan en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) puanlar belli oldu. Tercihleri sonucunda yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri beklemeye başladı. Kayıt dönemi tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, YÖK tarafından ÖSYM’ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Adaylar kılavuz doğrultusunda ek tercihlerini gerçekleştirecek. Adaylar ise yerleşemedikleri üniversitelerin son alım yaptığı puanları gündemine aldı. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM’den yapılan açıklamanın detayları…