DGS taban puanları ve boş kontenjanlar 2025: ÖSYM DGS üniversite ek tercihler ne zaman?

DGS taban puanları ve boş kontenjanlar, yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte yerleşemeyen adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercihlerini 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında tamamlamıştı. Herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan adaylar ise ek tercih takvimini gündemine aldı. Üniversite kayıtları 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki DGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları ve boş kalan kontenjanlara ilişkin bilgiler…

ÖSYM tarafından DGS yerleştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. Yerleştirme yapılan en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) puanlar belli oldu. Tercihleri sonucunda yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri beklemeye başladı. Kayıt dönemi tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, YÖK tarafından ÖSYM’ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Adaylar kılavuz doğrultusunda ek tercihlerini gerçekleştirecek. Adaylar ise yerleşemedikleri üniversitelerin son alım yaptığı puanları gündemine aldı. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM’den yapılan açıklamanın detayları…

DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirler.

DGS TABAN PUANLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

2025 DGS BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM tarafından 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.

Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boş kalan kontenjanlar belli olacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yer alacak.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programı kazanan adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. DGS ek tercihleri ise bu tarihten sonra alınabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz kesin olarak ek tercih takvimini açıklaması. Ek tercih işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor.

ELEKTRONİK KAYIT YAPILABİLECEK

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

