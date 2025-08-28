DGS tercih ekranı açıldı! 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu (Taban puanlar ve kontenjanlar)
2025 DGS için tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Dikey Geçiş Sınavı için tercihlerin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirileceği yer aldı. DGS tercih kılavuzu da adaylarla paylaşıldı. Böylece öğrenciler, tercih etmek istedikleri 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını takip edebilecek. İşte, 2025 DGS tercih ekranı ve kılavuzu...
DGS ile 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olarak 4 yıllık lisans fakültelerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tercihlerini yapabiliyor. ÖSYM, DGS tercihlerinin 28 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu. İşte, DGS tercih kılavuzu....