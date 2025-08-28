DGS tercih ekranı açıldı! 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu (Taban puanlar ve kontenjanlar)

DGS TECİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2025 DGS için tercih kılavuzunu adaylara sundu. Kılavuzda tercihlere dair dikkat edilmesi gerekenler yer alırken lisan programlarının taban puanları ve kontenjanları da yer aldı.

Adaylar kılavuzda belirtilen tablolara göre tercih edebileceği lisan bölümlerin tercih listesine ekleyebilecek. Öğrenciler en fazla 30 tercih yapabilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU