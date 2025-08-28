DGS tercih ekranı açıldı! 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu (Taban puanlar ve kontenjanlar)

2025 DGS için tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Dikey Geçiş Sınavı için tercihlerin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirileceği yer aldı. DGS tercih kılavuzu da adaylarla paylaşıldı. Böylece öğrenciler, tercih etmek istedikleri 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını takip edebilecek. İşte, 2025 DGS tercih ekranı ve kılavuzu...

DGS ile 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olarak 4 yıllık lisans fakültelerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tercihlerini yapabiliyor. ÖSYM, DGS tercihlerinin 28 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu. İşte, DGS tercih kılavuzu....

DGS TERCİH İŞLEMİ BAŞLADI

DGS için tercihler 28 Ağustos Perşembe günü başladı. Adaylar tercihlerini yayımlanan kılavuzu dikkate alarak https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. Tercihler için son gün 4 Eylül olarak duyuruldu.

2025 DGS TERCİH EKRANI

DGS TECİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2025 DGS için tercih kılavuzunu adaylara sundu. Kılavuzda tercihlere dair dikkat edilmesi gerekenler yer alırken lisan programlarının taban puanları ve kontenjanları da yer aldı. 

Adaylar kılavuzda belirtilen tablolara göre tercih edebileceği lisan bölümlerin tercih listesine ekleyebilecek. Öğrenciler en fazla 30 tercih yapabilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS ile tercih yapacakl adaylar, yayımlanan Tablo-2'yi dikkatli incelemelidir. Öğrenciler bu tablodan hangi ön lisans programlarından mezun olmuşlarsa, tercih edebilecekleri lisans progamlarını gösteriyor. Tablo-2 üç bölümden oluşuyor.

Tablo-1'de ise adaylar tercih edebilecekleri lisans programları detaylı gösterliyor.

DGS TABAN PUANLARI

